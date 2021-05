Belgische nazi aangehouden wegens bedreigen Marc van Ranst

De Vlaamse neonazi Koen Jennes is aangehouden omdat hij de ondergedoken viroloog Marc van Ranst bedreigd heeft. De 57-jarige Jennes is een oude bekende uit het Vlaamse en (Nederlandse) nazicircuit.

Op onderstaande foto zien we Jennes (kaal, midden achter spandoek) op een demonstratie van de nazistische NVU in Utrecht, 2019 pic.twitter.com/otLhHaMWph — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) May 27, 2021

Jennes lijkt de nog steeds voortvluchtige militair Jürgen Conings te willen imiteren. Vrienden en familie sloegen alarm toe Jennes spoorloos verdween. Uiteindelijk pakte de politie hem op bij het graf van zijn moeder. Ook Conings bracht een bezoek aan het graf van zijn moeder voor hij onderdook. Psychologen moeten zich toch eens gaan verdiepen in de band die mannelijke nazi’s met hun moeder hebben.

Jennes is gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem aan heeft houden voor bedreigingen en voor ‘negationisme”, een begrip dat in deze context waarschijnlijk verwijst naar holocaustrevisionisme.

Jennes was/is annex met de nazigroep Right Wing Resistance, een los/vast verband rond activist Kevin de Graeve (op de foto in de tweet hierboven links naast Jennes).

Bron: de morgen

Uitgelichte afbeelding: By The information about the author that has to be used in your publication:Marek Peters / www.marek-peters.comAdditionally you can support Marek Peters by Flattr. – self-made (Rassistischer Neonazi als Skinhead), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69785898