Poetin feliciteert Assad met zijn knappe verkiezingsoverwinning

Assad heeft de verkiezingen in Syrië gewonnen. Hij kreeg volgens de officiële tellingen 95% van de stemmen, een percentage dat we sinds de hoogtijdagen van Brezjnev en co niet meer hebben gezien.

Uiteraard kon Assad rekenen op de felicitaties van Vlad I Poetin, ook al zo’n modeldemocraat die buitengewoon populair is in PVV- en FVD-kringen.

#UPDATE Russia has welcomed Syrian President Bashar al-Assad's "decisive" victory after he claimed re-election with a landslide win in a vote criticised by the opposition and Western nations pic.twitter.com/eh1puwuk9j — AFP News Agency (@AFP) May 28, 2021

In 2014 haalde de extreemrechtse/domlinkse volksheld 88% van de stemmen. Inmiddels zijn we een genocide verder en haalt Bashar de 95%. Knap werk. Dit keer waren er twee tegenkandidaten wiens namen we maar het beste aan de vergetelheid prijs kunnen geven. Beiden haalden een paar honderdduizend stemmen.

