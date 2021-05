Duitse regering erkent genocide op Herero en Nama

De Duitse regering erkent voor het eerst de “Namibische genocide’ waarbij Duitse militairen in het begin van de vorige eeuw circa 80.000 leden van de Herero- en Namabevolking in het huidige Namibië vermoord hebben.

Namibië stond destijds onder Duits koloniaal bewind. In 1904 kwamen de Herero in opstand tegen de Duitsers. De Duitse bevelhebber Lothar von Trotha gaf bevel de Herero uit te roeien: “Elke Herero die binnen de Duitse grenzen wordt aangetroffen, met of zonder geweer, met of zonder vee, zal worden neergeschoten”.

Tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen werden doodgeschoten/geknuppeld, verdwenen in concentratiekampen of werden de woestijn ingejaagd om daar te sterven. De Duitsers hadden de weinige waterbronnen in de woestijn vergiftigd. Naar schatting zijn zo’n 80.000 leden van de Herero- en Namavolken vermoord door het Duitse leger. Slechts een kwart van de Herero’s wist het vege lijf te redden door naar Botswana te vluchten. Naar schatting zo’n 50% van het Namavolk werd om het leven gebracht.

Duitsland erkent de door het koloniale leger aangerichte slachting nu voor het eerst officieel als volkerenmoord (genocide). Daarnaast zal de Duitse regering 1,1 miljard aan herstelbetalingen overmaken. Officieel mag dat overigens niet zo genoemd worden: het zou gaan om een ‘herstel- en wederopbouwfonds’. De betaling van het bedrag wordt wel over dertig jaar uitgesmeerd.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 183-R27576 / Autor unbekannt / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5368366