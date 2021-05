Hoog opgeleid en tóch een idioot

Vanavond bij de VPRO een aangrijpende documentaire over de altijd weer boeiende vraag “waarom stemmen alternatievelingen op een nazipartij als Forum Voor Democratie?”. Nou, blijkbaar omdat Baudet piano speelt en houdt van de geur van lavendel. Afgaande op deze vooraankondiging is de kwaadaardige stompzinnigheid zoals gebruikelijk niet in beelden te vatten. Naar het schijnt maakt ook Roel van Duijn zijn opwachting, hopelijk voor het tegenwicht. Roel staat niet bekend als een fan van Baudet. Kijken!

Van links naar #extreemrechts: hoe kan het dat spirituele mensen uit de new age-hoek op #ForumvoorDemocratie stemmen? En is hun kritiek op de #coronamaatregelen terecht? Kijk #Samenzwevers?, vanavond om 21.00 uur op NPO 2. pic.twitter.com/zvbq1Yjaui — vpro (@vpro) May 30, 2021