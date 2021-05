Tweede Kamer wil doxing en online intimidatie strafbaar stellen

Minister Grapperhaus van Justitie komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel om online publiceren van privégegevens en de daaraan gekoppelde intimidatiepraktijken van extreemrechts te verbieden.

Aanleiding is het optreden van het naziplatform Vizier op Links (VoL). Aanhangers van VoL plakten in maart stickers op de woning van o.a. de Leidse historica Nadia Bouras. Haar woning zou door de aanhangers van ‘VoL ‘geobserveerd’ worden. De actie leidde tot Kamervragen en het verwijderen van het VoL-account door Twitter.

Vorige week gaf minister Koolmees al aan dat het Openbaar Ministerie momenteel onderzoekt of VoL strafbare feiten heeft gepleegd. Koolmees noemde het optreden van VoL ‘normoverschrijdend’ en liet doorschemeren dat het mogelijk tot strafvervolging komt.

De Tweede Kamer wil nu ook het verspreiden van privégegevens (‘doxing’) met het doel mensen te intimideren strafbaar stellen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen heeft een amendement met die strekking ingediend: “Hij die zich identificerende persoonlijke gegevens van een ander of een derde verschaft, deze gegevens verspreidt of anderszins ter beschikking stelt met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel hem door anderen vrees aan te doen jagen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Doxen is altijd al een probleem geweest op sociale media, maar sinds het begin van de coronacrisis loopt het echt de spuigaten uit. Niet alleen linkse wetenschappers en activisten, maar ook politici en politieagenten zijn regelmatig het slachtoffer van de doxingpraktijken van het extreemrechtse complottuig.

Slachtoffers van doxing beschikken over weinig juridische mogelijkheden tot verweer. Slimme doxers roepen zélf niet op tot intimidatie en/of chantage, maar laten het bij publicatie van de privégegevens. De aanhang weet vervolgens wel raad met die gegevens. Zelfs wanneer er verder niks gebeurt, kan het verspreiden van iemands privégegevens op internet natuurlijk al als behoorlijk bedreigend ervaren worden. Veel slachtoffers verdwijnen van Twitter of durven zich niet meer uit spreken over politiek gevoelige zaken (lees: durven geen kritiek meer te leveren op PVV en FVD).

Bron: Ad Valvas

Uitgelichte afbeelding: Photo by Kyle Cleveland on Unsplash