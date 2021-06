FNV solidair met gearresteerde Turkse vakbondsleiders

Vakbond FNV is solidair met een 8-tal bestuurders van de bestuurders van de onafhankelijke vakbond voor zorgmedewerkers, SES, die op 25 mei gearresteerd werden door de Turkse veiligheidsdienst. Hieronder de volledige verklaring van de vakbond.

Geschokt ontvingen wij het bericht dat op 25 mei jl. in Ankara een 8-tal bestuurders van de onafhankelijke vakbond voor zorgmedewerkers, SES, zijn gearresteerd door de Turkse veiligheidsdienst.

Volgens onze informatie ging de arrestatie van de vakbondsleiders gepaard met gewelddadig en intimiderend politieoptreden, zowel tegen de vakbondsleiders als tegen hun familieleden. Momenteel worden de SES leden vastgehouden door de politie van Ankara.

Vakbondsrechten in Turkije verder onder druk

De arrestatie van onze collega’s lijkt deel van een bredere strategie waarbij vakbondsrechten in Turkije steeds verder onder druk komen te staan. En is in feite een aanval op de legitieme vakbondsactiviteiten van SES. Bovendien lijken deze arrestaties het doel te hebben om de aandacht af te leiden van de echte problemen waar de gezondheidszorg in Turkije mee kampt: die gerelateerd aan de COVID-19-pandemie en de daaraan gekoppelde stijgende sterftecijfer van gezondheidswerkers. Kwesties die zeer duidelijk en kritisch naar voren zijn gebracht door de leiders van SES.

Solidair met de gearresteerde vakbondsleiders

Als FNV verklaren wij ons dan ook solidair met de gearresteerde vakbondsleiders. Bij monde van FNV voorzitter Tuur Elzinga heeft de FNV er, middels deze brief, bij de Turkse regering op aangedrongen om alle aanklachten in te trekken en de geratificeerde internationale arbeids- en mensenrechtenverdragen te respecteren. In navolging van de Europese vakbondskoepel voor Publieke Diensten (ESPU) stellen wij bovendien dat het belangrijk is dat Joseph Borrell, de vooraanstaande vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Veiligheid en Buitenlandse zaken, de Europese democratische waarden naleeft en zich uitspreekt over deze onrechtvaardige gebeurtenis. Vakbondswerk en politiek activisme zijn geen misdaden.

De Toekomst is Publiek

Onder de naam De Toekomst is Publiek organiseren FNV Overheid en FNV Zorg en Welzijn momenteel een uitwisselingsproject met de SES over vakbondsstrategieën om marktwerking in de zorg tegen te gaan. Ook in het kader van deze samenwerking houden wij vinger aan de pols en zullen wij internationale solidariteit de SES kameraden blijven organiseren.

