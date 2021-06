Wilders noemt Sywert een “CDA-leugenaar”

Het komt niet vaak voor – in feite vrijwel nooit – maar voor één keer zijn we het eens met fascistenleider Geert Wilders. Die betitelde Sywert van Lienden vandaag in de Tweede Kamer als “CDA-leugenaar”. Goed werk, Geert!

Wilders wil dat het geld dat Sywert ontving voor zijn mondkapjesdeal teruggevorderd wordt. Ook zou de overeenkomst van VWS met de CDA-huichelaar ontbonden moeten worden.

Ook Denk, SP en BIJ1 gingen er met gestrekt been in. Zelfs CDA en VVD zagen zich genoodzaakt afstand te nemen van Sywert, ook al weten we natuurlijk allemaal dat ze daar niks van menen.

Overigens had VVD-woordvoerder Aukje de Vries natuurlijk volledig gelijk toen ze zei dat Sywert weliswaar een hypocriete lul is, maar geen wet heeft overtreden. Die terugvordering gaat er dan ook niet komen.