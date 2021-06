Dion de Griezel opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie

Dion Graus is opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een voormalige medewerkster van de PVV-fractie heeft volgens NRC haar beklag gedaan bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Die zou Graus de toegang tot de Tweede Kamer hebben ontzegd. Hij mocht alleen aanwezig zijn voor stemmingen.

De jonge vrouw moest Graus vergezellen bij werkbezoeken en tijdens etentjes. Hij zou haar alcohol hebben laten drinken, en haar tegen haar zin hebben gedwongen tot ‘heel veel ernstige dingen’. Welke dingen dat waren wordt niet gezegd, maar dat laat zich uiteraard niet moeilijk raden.

Het is niet de eerste keer dat de bekende strijder tegen onfatsoen en hufterigheid Limburgse PVV-griezel in opspraak komt, en dan drukken we het nog voorzichtig uit. Graus is de afgelopen 20 jaar door diverse vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, bedreiging en mishandeling. Aangiftes tegen de Limburgse engnek werden geseponeerd, al gaf het OM in één geval toe daarmee in de fout te zijn gegaan. Achteraf was er tóch voldoende bewijs om tot vervolging over te gaan.

Graus kon altijd rekenen op de steun van Geert Wilders, voor wie vrouwenrechten alleen interessant zijn als hij ze kan gebruiken om moslims mee te slaan. Dat Wilders niet alleen een fascist, maar ook nog eens een achterbakse, onbetrouwbare hufter is, wisten we al, maar het is goed dat nog eens bevestigd te zien:

Bron: RTL Nieuws (het NRC-artikel zit achter een betaalmuur)