KWF en KiKa nemen geen geld aan van Sywert van Lienden

Ook de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) neemt geen geld aan van de slijmerige CDA-kwal Sywert van Lienden. Eeerder gaf kankerbestrijdingsorganisatie KWF al aan geen donatie te zullen accepteren van Sywert. Volgens een zegsvrouw van de organisatie is het geld niet van hem, maar van de belastingbetaler en moet het dus terug naar de overheid.

Van Lienden probeerde gisteren in Buitenhof zijn geschonden imago wat op te poetsen door met droge ogen te beweren dat hij de 9 miljoen die hij overhield aan zijn mondkapjesdeal zou beleggen. Het rendement zou dan “een maatschappelijke bestemming” moeten krijgen. Daarbij dacht Van Lienden aan kankeronderzoek voor jonge mensen.

Inmiddels is Van Lienden’s naam zó besmeurd dat niemand hem nog met een tang aan wil raken. Zelfs het CDA – normaal gesproken niet vies van een flinke dosis nepotisme – probeert nu wanhopig afstand te nemen van Sywert. De integriteitscommissie van het CDA onderzoekt momenteel of er voldoende reden is Van Lienden te royeren.

Bron: NZG

Uitgelichte afbeelding: Photo by Markus Spiske on Unsplash