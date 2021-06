CDU grote winnaar deelstaatverkiezingen Sachsen-Anhalt, tegenvallend resultaat voor AfD

Angela Merkel’s CDU is tot veler verbazing de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij kreeg 37,1% van de stemmen. De fascistische AfD bleef steken op 20,8%, een verlies van 3,5%. De rest bleef daar ver bij achter.

Voor de AfD is de uitslag een bittere pil. In sommige peilingen was een nek-aan-nek race voorspeld tussen CDU en AfD. Daar was dus in de verste verte geen sprake van. Wel werd de partij de grootste in de leeftijdscategorie 24-35.

Opmerkelijk is overigens het verschil in stemgedrag tussen mannen en vrouwen. Bij de mannen kreeg de AfD bijna evenveel stemmen als de CDU, onder vrouwen was het percentage aanmerkelijk lager.

Bron: ZDF

Reiner Haseloff, de minister-president van de deelstaat, vaart een middenkoers. Samenwerking met de AfD wordt door Haseloff categorisch uitgesloten, een standpunt dat volgens de peilingen gesteund wordt door 87% van de CDU-kiezers.

Blijft natuurlijk staan dat één op de vijf kiezers in Sachsen-Anhalt een fascist is, wat overigens goed vergelijkbaar is met Nederland, waar extreemrechts 29 van de 150 zetels bezet houdt.

Het wordt nóg verontrustender wanneer je naar de leeftijdscategorieën kijkt. Onder de 18-24-jarigen is de AfD (17%) bijna net zo groot als de CDU (18%). Overigens doen ook de Groenen het in die leeftijdscategorie met 14% erg goed. Onder de 25-34-jarigen is de AfD met 27% van de stemmen zelfs de grootste. De christen-democraten komen niet verder dan 22%.

Opmerkelijk, zij het weinig verrassend: maar liefst 44% van de AfD-kiezers ziet zichzelf als ‘verliezers’. Ter vergelijking: bij de Groenen is dat niet meer dan 18%, bij de Union zelfs maar 16%.

Von Olaf Kosinsky – Rainer Haseloff – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38188519