Vier doden bij terroristische aanslag op moslimfamilie in Canada

Bij een aanslag door een extreemrechtse terrorist in de Canadese stad London, zijn zondag vier leden van een moslimfamilie om het leven gekomen. Een vijfde raakte zwaargewond. De dader is gearresteerd.

De 20-jarige Nathaniel Veltman reed volgens de politie met een pickup-truck doelbewust in op het gezin. De slachtoffers zijn de 44-jarige Madiha Salman, haar 46-jarige man Salman Afzaal, hun 15-jarige dochter Yumna Salman en Afzaal’s 74 jaar oude moeder wiens naam niet bekend is gemaakt. Hun 9 jaar oude zoon Fayez raakte zwaargewond, maar zal de aanslag vermoedelijk overleven.

Veltman staat bekend als een loner die de hele dag videogames speelde en daarbij nogal wat overlast veroorzaakte. Of hij banden had met extreemrechtse organisaties is niet bekend. Vermoedelijk is hij online geradicaliseerd – een bekend patroon bij zowel fascistische als jihadistische terroristen – maar dat is niet met zekerheid te zeggen.

Volgens de politie kenden slachtoffers en dader elkaar niet. Veltman wordt momenteel verhoord door de politie. Hij wordt aangeklaagd wegens viervoudige moord.

