Wybren van Haga van LinkedIn geflikkerd

Grote opwinding op de uiterste rechtervleugel: tophoaxer Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FVD) is van LinkedIn gegooid, vermoedelijk wegens het verspreiden van hoaxes en complottheorieën.

Uiteraard presenteerde van Haha zijn ban als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, maar zo langzamerhand trapt niemand buiten De Dagelijkse Sufkop daar nog in:

Mijn account is verwijderd door @LinkedIn.

Beïnvloeding van de politiek en het democratische proces door dit soort bedrijven is inmiddels een groot probleem geworden.

Tijd om ze keihard aan te pakken!@blckbxnews @OmroepON @DDStandaard @cafeweltschmerz #1984ishere pic.twitter.com/jXNYfrQnCL — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) June 7, 2021

Van Haha heeft een leuk verdienmodelletje weten te creëren met het verspreiden van hoaxes over corona. Dat is tegen de regels van LinkedIn – wat Wybren natuurlijk heel goed weet – maar de domrechtse inwoners van Wappiestan zien elke vorm van kritiek als een aanslag op hun vvmu. Helaas is de ban dus maar tijdelijk. Wybren kennende zal hij wel doorgaan met het verspreiden van leugens. Hopelijk leidt op korte termijn tot een permanente ban.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie – Het Grote China Debat 2019. Still at 51:31 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88501245