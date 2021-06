Burgemeester Schuiling van Groningen verplaatst demonstranten abortuskliniek

De refojihadisten die bezoeksters van de abortuskliniek aan de Radesingel in Groningen lastig vallen, moeten voortaan afstand houden van de vrouwen die de abortuskliniek bezoeken. Dat heeft burgemeester Schuiling vandaag bekend gemaakt.

De anti-abortus activisten beperkten zich niet tot demonstreren, maar vielen de bezoeksters ook lastig. Soms werden ze zelfs gevolgd. Schuiling zet ze nu op afstand: de betogers mogen hun ongenoegen kenbaar blijven maken, maar ze mogen niet meer op de stoep of op de weg voor de kliniek staan. Helaas mogen de betogers nog steeds wel op het grasveld staan, maar een microfoon of megafoon mogen ze niet gebruiken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit waarschijnlijk het maximale is wat er in zit. Want demonstratierecht en zo. Wel jammer dat de fundi’s zo lang onbelemmerd hun gang hebben kunnen gaan. Vorig jaar bepaalde de rechtbank in Haarlem al dat demonstranten niet het recht hebben om vrouwen die een abortuskliniek willen bezoeken, aan te spreken om hen op andere gedachten te brengen.

