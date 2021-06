Rugzak met kogels gevonden tijdens zoektocht naar nazirambo Jürgen Conings

Tijdens de speurtocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings hebben politie en legereenheden gisteren een rugzak met kogels gevonden. Het zou om een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ munitie gaan.

Volgens VRT Nieuws gaat het om jachtmunitie. Ietwat bevreemdend, want voor zover bekend heeft Conings alleen een P90 machinepistool en een gewoon pistool bij zich. De vier raketwerpers die hij gestolen had werden al in een vroeg stadium teruggevonden.

Conings is sinds 18 mei voortvluchtig. De politie vond een aantal brieven waarin Conings bedreigingen uitte, o.a. naar de Belgische viroloog Marc van Ranst. Van Ranst en zijn gezin zijn door de politie overgebracht naar een geheime locatie.

Bron: Belgian Defense News

