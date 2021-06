Neonazi’s willen op 13 juli actie voeren tegen migranten en Het Communistische Gevaar

Een groep neonazi’s wil op 13 juli actie voeren tegen het communistische gevaar en de komst van asielzoekers. Het is de bedoeling een zwart kruis te maken dat dan – jawel – zwart geschilderd wordt. Het blijft natuurlijk lachen. Het zwarte kruis moet vervolgens voorzien worden van passende teksten in de trant van ‘vermoord door marxisten’ of ‘dood door vreemdelingen’ en geplaatst bij toegangswegen tot steden en dorpen.

Het bericht is gedeeld op Telegram in een steungroep voor nazirambo Jürgen Conings. Beheerder is de in Genk woonachtige Nederlander Marko Kleijn die er o.a. van overtuigd is dat corona een Joods complot is.

Interessant. De vermelde Marko Kleijn is een Nederlander die in Genk woont en actief is bij de ‘Gele Hesjes’ in beide landen. Ook organiseerde hij ‘Leg Vlaanderen plat’ (https://t.co/0pNWmDNWUR). Is verder een antisemiet die denkt dat corona-apps een ‘Joods complot’ o.i.d. zijn. pic.twitter.com/U2QX0oxgbM — Hans de Vreij (@hdevreij) October 26, 2020

