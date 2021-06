Renske Leijten: “Het enige wat Baudet hier doet is een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken”

Buiten zijn eigen fractie is letterlijk iedereen in de Tweede Kamer Baudet spuugzat. Dat is dus inclusief de andere vertegenwoordigers van extreemrechts. Voorlopig hoogtepunt: Caroline van der Plas van Triple B en Renske Leijten van de SP die de vloer aanvegen met de Poldermussolini. De aanleiding: Baudet verzoekt om een plenair debat over een onderwerp dat een dag later geagendeerd staat in een commissievergadering. Bij een commissievergadering zijn minder camera’s aanwezig dan bij een plenair debat, vandaar. Bovendien zou Baudet dan daadwerkelijk iets moeten doen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat volgde is nu al klassiek.

Bij de regeling van werkzaamheden maken @lientje1967 @RenskeLeijten en @SalimaBelhaj duidelijk dat ze geen trek meer hebben om te figureren in de suggestieve filmpjes van @thierrybaudet #fvd pic.twitter.com/Wpfi4ZaB59 — dr. Marina (@mmeeuw) June 15, 2021

Baudet – te stom en te narcistisch om zich te realiseren dan Van der Plas populair is bij zijn eigen achterban – besloot nog even flink in de wond te wrijven:

Volgens @thierrybaudet snapt @lientje1967 van BBB er echt helemaal niks van en is ze nog arrogant ook. #fvd pic.twitter.com/xP2gAKDMoJ — dr. Marina (@mmeeuw) June 15, 2021

Update: Baudet is uit de commissievergadering gestuurd omdat hij weigerde een mondkapje te dragen.

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – Illustrazione Italiana, 1922, n. 45, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4491221