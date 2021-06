Israeli’s schieten vierde Palestijn dood bij demonstraties tegen ”wilde” nieuwe nederzetting

Israelische militairen hebben bij de ”wilde” nederzetting Evyatar ten zuiden van Nablus opnieuw een slachtoffer gemaakt. De 16-jarige Ahmad Zahi Bani Shamsa werd woensdag tijdens een demonstratie tegen het opzetten van de nederzetting in het hoofd getroffen. In Nablus werd hij in een ziekenhuis geopereerd. Donderdagochtend vroeg overleed hij.



Ahmad was het al vierde slachtoffer dat gevallen is onder de Palestijnen die tegen deze nederzetting demonstreren, die (ook zelfs volgens de Israelische wetten) illegaal is. De nederzetting op de Jabal Sbeih is opgericht op het land van drie dorpen, Beita, Qabalan en Yatma. Zij bedreigt er hun olijventeelt, die een belangrijke bron van inkomsten is. Op 11 juni werd de 15-jarige Mohammed Hamayel er doodgeschoten, twee weken daarvoor diens familielid de 28-jarige Zakaria Hamayel, en daarvoor was ook al een slachtoffer gevallen volgens de Palestijnse Autoriteit.

De nederzetting is pas een paar weken oud (en deels opgezet met hulp van het leger) maar oogt nu al als een volledig dorp met een eigen toegangsweg en andere voorzieningen. Minister Gantz van Defensie heeft aangekondigd dat de nederzetting – omdat er geen toestemming voor is verleend – moet worden afgebroken. Maar voorlopig is er nog niets dat daarop wijst. De dorpelingen maken zich ernstige zorgen. De vraag wat er met de nederzetting gaat gebeuren is een derde testcase voor hoe de nieuwe regering-Bennett zich gaat gedragen, naast andere zaken als hoe zij om zal gaan met de dreigende aanstaande huisuitzettingen in Sheikh Jarrah en Silwan (beide in Oost-Jeruzalem). De voortekenen zijn niet gunstig.