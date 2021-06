FVD’er geeft toe: Forum is extreemrechts

FVD-incel Gideon van Meijeren haalde gisteren in de Tweede Kamer uit naar onderzoekster Nikki Sterkenburg. Sterkenburg verricht onderzoek naar extreemrechts. Zoiets moet verboden worden, vindt Gideon, want nazi’s moeten juist alle ruimte krijgen.

Van Meijeren noemt Sterkenburg’s naam maar liefst vijf keer, iets wat in de Tweede Kamer absoluut not done is, en al helemaal niet wanneer het ambtenaren als Sterkenburg betreft. Uiteraard heeft deze rancuneuze droplul daar schijt aan, want nazi’s mogen dan inhoudelijk dan niks te melden hebben, ophef creëren kunnen ze als de beste.

Wat dan wél weer aardig is: impliciet geeft Van Meijeren toe dat FVD extreemrechts is. Dat is in elk geval winst.

#fvd kamerlid @GideonvMeijeren de spreekbuis van het extreem-rechtse #vizieroplinks vindt dat Nikki Sterkenburg geen onderzoek mag doen naar nazi's en extreemrechts pic.twitter.com/PeHYM0cQET — dr. Marina (@mmeeuw) June 16, 2021

Van Meijeren kenden we natuurlijk al van een eerder akkefietje. Op 16 mei jl riep hij tijdens een bijeenkomst op het Malieveld op tot “executie van de verantwoordelijken voor de coronahoax”.

Uitgelichte afbeelding: geestverwanten van Gideon in de jaren ’20 van de vorige eeuw – Door Bundesarchiv, Bild 146-1973-026-43 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5418951