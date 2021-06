Lichaam Belgische nazirambo Jürgen Conings gevonden

Het lichaam van de Belgische nazirambo en coronawappie Jürgen Conings is gevonden in het Nationale Park Hoge Kempen in Belgisch Limburg. Het lichaam werd tijdens een fietstocht ontdekt door de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere.

Conings verdween een een aantal weken geleden spoorloos. Bij hem thuis vond de politie afscheidsbrieven waarin hij o.a. dreigde de Belgische viroloog Marc van Ranst te vermoorden. Die dook daarop onder. Toen hij verdween roofde Conings een aantal zware wapens uit een kazerne. Leger en politie openden een klopjacht op Conings, maar slaagden er niet in hem op te sporen.

De doodsoorzaak van Conings is nog niet bekend, maar wij gokken op zelfmoord. Vermoedelijk is hij al een tijdje dood.

Het wappietuig is nu in de rouw, want zo rollen wappies. Stuk voor zijn ze net zo gestoord en net zo rechts als Conings, die geen geheim maakte van zijn sympathie voor het gedachtengoed van Adolf Hitler, Joseph Goebbels en Filip Dewinter.

Coronawappie Michel Reijinga (organisator van de 'koffiedrinken'-demonstraties) zojuist op het Malieveld in Den Haag: 'Ik heb zojuist gehoord dat onze Belgische medestrijder Jurgen Conings dood gevonden is. Ik vraag om enige momenten stilte'. https://t.co/7K9MZKtaEv pic.twitter.com/h50NiLpIum — Hans de Vreij (@hdevreij) June 20, 2021

Wat mij betreft: good riddance to a lot of bad rubbish.