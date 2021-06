Duterte: ‘óf je laat je vaccineren óf je draait de bak in’

De Filipijnse president Duterte stelt de inwoners van zijn land voor de keuze: óf ze laten zich vaccineren tegen het coronavirus óf ze draaien de gevangenis in.

Inmiddels zijn 2,1 miljoen Filipino’s volledig gevaccineerd, erg weinig op een bevolking van 110 miljoen mensen. Duterte streeft er naar nog dit jaar 70 miljoen mensen te laten vaccineren. Dat is ook nodig, want voor ZO-Aziatische begrippen doen de Filipijnen het slecht in de strijd tegen het coronavirus. Tot nu toe zijn tenminste 23000 mensen overleden aan Covid19, voor Aziatische begrippen een hoog aantal.

Duterte staat niet bekend als iemand die zich genuanceerd uitlaat, dus de reactie van de president komt niet helemaal onverwacht. Op Twitter wordt gegrapt dat het nog meevalt dat hij niet dreigt vaccinweigeraars ter plekke overhoop te schieten.

Tussen de bedrijven door haalde Duterte ook nog even uit naar het Internationaal Strafhof. Een aanklager van het Strafhof wil een onderzoek beginnen naar Duterte’s war on drugs waarbij duizenden mensen – merendeels kleine dealers en gebruikers – zijn vermoord om het leven zijn gekomen. Niet zeuren, zegt Duterte. Al die slachtoffers verzetten zich tegen arrestatie en vroegen er dus om. Trouwens, waar bemoeien die witte mensenrechtenactivisten zich mee: “Why would I defend or face an accusation before White people. You must be crazy”.

Bron: CNN

