Poldertaliban en fascisten spreken zich uit vóór afbraak mensenrechten

Het zoveelste bewijs dat fascisten en extreem-orthodoxe religekkies nogal wat gemeen hebben. Om te beginnen een intense afkeer van democratie, mensenrechten en LHBTI-rechten. Zelfs bij de VVD is in elk geval nog enige vorm van beschaving aanwezig. Dat geldt dus niet voor de Poldertaliban en de drie fascistische partijen in de Tweede Kamer.

Uitgelichte afbeelding: de Hongaarse fascistenleider Victor Orbán – Von European People’s Party – EPP Summit, Brussels, December 2018, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82477683