Veiligheidspolitie Palestijnse Autoriteit vermoordt tegenstander Abbas

Een van de meer uitgesproken critici van de Palestijnse Autoriteit en diens steeds minder populaire president Mahmoud Abbhas, Nizar Banat, is donderdagmorgen overleden kort nadat hij ’s nachts door politie-eenheden van de Palestijnse Autoriteit van zijn bed was gelicht

Zijn familie in de plaats Dura (provincie Hebron) vertelde dat de veiligheidseenheden op Israelische wijze om drie uur ’s nacht de deur van zijn woning opbliezen, zijn slaapkamer binnendrongen en hem gas in zijn gezicht spoten om hem vervolgens met ijzeren staven en houten knuppels af te ranselen. Hij was daarna half of geheel bewusteloos, aldus zijn familie. De PA-troepen sleurden hem vervolgens mee, ontdeden hem van zijn kleren en gooiden hem in een auto. Later die ochtend gaf de gouverneur van de provincie Hebron, Jibreen al-Bakri, een verklaring uit dat Banats ”gezondheid was verslechterd tijdens zijn arrestatie, dat hij naar een ziekenhuis was gebracht waar de artsen hem hadden onderzocht en hadden geconstateerd dat hij was overleden”.

Banat was een bekende criticus van Abbas en de PA. Zijn laatste aanval betrof de deal met Israel van Pfizer Covid 19 vaccins, waarin de PA aanvankelijk had toegestemd, maar schielijk weer werd afgezegd nadat bekend was geworden dat het een ruil betrof van bijna verlopen vaccins tegen nieuwe, in september te leveren vaccins die naar Israel zou gaan en daar allerwegen heftige kritiek op was ontstaan. Banat had ook daarvoor al vaak kritiek geleverd op het gebrek aan politiek vernunft en daadkracht van de PA. Onder meer leverde hij kritiek op het het niet doorgaan van de verkiezingen die gepland stonden op 22 mei, maar die werden afgezegd met het argument dat Israel weigerde de inwoners van Oost-Jeruzalem mee te laten stemmen (iets waar Israel overigens volgens ”Oslo” toe verplicht was). Banat was een kandidaat in die verkiezingen voor de Bevrijdings- en Waardigheidpartij. Hij was al meermalen bedreigd, onder meer wegens zijn publicatie op Facebook. Zijn huis was een keer beschoten en de Veiligheidsdiensten hadden ook gedreigd hem te zullen vermoorden, iets wat ze deze morgen dus daadwerkelijk hebben gedaan.

Amira Hass van Haaretz meldt dat Banat woonde in een gedeelte van de Hebron-provincie dat onder Israelische veiligheidscontrole staat en waar de PA alleen met toestemming mag optreden. Dat betekent dat de PA-politie deze arrestatie verrichtte met medeweten van de Israeli’s.

Banats arrestatie vond overigens plaats in een periode waarin veel meer mensen door de PA voor korte of langere tijd worden opgepakt. De achtergrond daarvan is vermoedelijk de wijdverbreide onrust (en de Gaza-oorlog) die uitbraken naar aanleiding van de dreigende uitzettingen van inwoners van de wijk Sheikh al-Jarrah in Oost-Jeruzalem. Het feit dat Hamas tegen die dreigende uitzetting optrad terwijl Abbas zweeg, had tot gevolg dat in de peilingen van het bureau van Khalil Shislaki op de Westoever de populariteit van Hamas steeg naar 53%, terwijl die van Abbas daalde naar een historisch dieptepunt van 14%. Overigens waren onder de ongeveer 150 PA-arrestanten 49 mensen van de partij van Mohammed Dahlan, een tegenstander van Abbas die uit Fatah is gezet. Dahlan ontketende in 2007 de burgeroorlog in Gaza die ertoe leidde dat Hamas daar aan de macht kwam. Hij woont in de Verenigde Arabische Emiraten,. en is in de gunst bij de VAE, Egypte en Israel en de VS. (De vermoorde Banat leverde ook kritiek op Dahlan).

Veiligheidspolitie in Ramallah actie tegen optocht naar de Muqattam als protest tegen het misdadige doden van Nizar Banat. https://t.co/sjnBNE9yfq — abuPessoptimist (@abuPessoptimist) June 24, 2021

Ook verschenen op Abu’s blog

