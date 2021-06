SP breekt met jongerenclub Rood

De SP breekt definitief met haar jongerenafdeling Rood. Dat heeft de partijraad – het hoogste orgaan binnen de partij – vandaag besloten. Van de 128 afdelingsvoorzitters stemden 107 vóór het verbreken van de band met Rood.

Een deel van Rood wil dat de SP de huidige sociaal-democratische koers verlaat en weer een communistische partij wordt die ernaar streeft het kapitalisme op te blazen. Wat ons betreft is dat een loffelijk streven (en waarschijnlijk de enige manier om de mensheid nog te redden), maar electoraal ga je er waarschijnlijk geen potten mee breken.

De strijd tussen partijtop en Rood mag dan beslist lijken, dat wil bepaald nog niet zeggen dat het leed voor de SP daarmee geleden is. Vechtscheidingen – en dit wordt er eentje waarbij Kramer vs Kramer verbleekt – leveren over het algemeen uitsluitend verliezers op.

Daar komt nog bij dat bepaald niet iedereen binnen de partij blij is met dit besluit van de partijraad. Foppe de Haan (geen familie van) voorzitter van de afdeling Zeist: “Het is echt onzin dat de partij wordt overgenomen zodra een paar leden pleiten voor een communistische koers. Rood vecht gewoon voor een socialistische samenleving. We moeten niet versplinteren in deze periode van historische zwakte van links”. Volgens het AD zijn ook de afdelingen in Amsterdam en Rotterdam kritisch. Zij willen dat Rood behouden blijft voor de SP.