Nederlaag voor fascisten én voor Macron bij regionale verkiezingen Frankrijk

Zowel Marine Le Pen’s fascistische Rassemblement National (RN) als En Marche (LREM), de partij van president Emmanuel Macron, hebben het slecht gedaan bij de regionale verkiezingen in Frankrijk. Het RN wist tegen de verwachting in geen enkele regio te veroveren en Macron’s En Marche ging volledig KO.

Omgerekend naar landelijke cijfers haalde het RN niet meer dan 20% van de stemmen. Een flinke tegenvaller, want Le Pen had de aanhang uitdrukkelijk opgeroepen naar het stemlokaal te gaan. Het LREM ging af door de zijdeur: de partij behaalde landelijk niet meer dan 6,4% van de stemmen. De opkomst was met 35% overigens bedroevend laag.

Traditioneel rechts (Les Républicains) deed het verrassend goed, vooral in het noorden van het land. De socialisten deden het met name goed in het zuidwesten.

Lange tijd werd gedacht dat de strijd bij de presidentsverkiezingen volgend jaar zou gaan tussen Le Pen en Macron, maar inmiddels heeft zich een geduchte concurrent gemeld in de persoon van Xavier Bertrand, de leider van Les Républicains in het noorden van Frankrijk. Algemeen wordt verwacht dat hij zich in de loop van dit jaar kandidaat zal stellen.

Voor Macron ziet het er somber uit, zelfs in Parijs leed En Marche een zware nederlaag. Macron wist de laatste presidentsverkiezingen te winnen met de steun van links (onder het motto: “alles is beter dan Le Pen”). Hij dacht daarmee een volmacht te hebben om de Franse verzorgingsstaat de nek om te draaien, maar verkeek zich volledig op de reacties. Het leverde hem een authentieke, ouderwetse volksopstand op in de vorm van de Gele Hesjes (die alleen de naam deelden met de fascistische Nederlandse variant). Of links weer bereid is op Macron te stemmen om Le Pen tegen te houden is maar zeer de vraag.

Of er veel reden is voor optimisme, is overigens maar de vraag. Om te beginnen hebben zowel En Marche als Les Républicains de xenofobe retoriek van Le Pen goeddeels overgenomen. Tel uit je winst. Bovendien is vermoedelijk juist de aanhang van Le Pen thuis gebleven. Mocht die aanhang volgend jaar wél massaal op komen draven, kan het alsnog nog spannend worden.

