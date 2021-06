FVD’er vergelijkt vaccinaties met medische experimenten nazi’s

Gaan we weer. In het onophoudelijke streven naar maximale ophef heeft een FVD-onderknuppel het corona-vaccinatieprogramma vergeleken met – hoe origineel – Auschwitz en de medische experimenten van de nazi’s. Dit keer is het ene Alex van Wijhe, Statenlid in Gelderland.

Van Wijhe, die zoals álle FVD’ers zonder een functionerend geweten door het leven moet, kwam tot zijn absurde vergelijking omdat er een spotprent circuleert van Baudet als nazi. Goh, hoe zou dat nou komen.

Bovendien werd Van Wijhe onlangs tijdens een debat over het provinciale energiebeleid genegeerd door de verantwoordelijke gedeputeerde. Volgens het Gelderse statenlid zijn dat schandalige nazipraktijken. Iedereen is verplicht onder alle omstandigheden met Van Wijhe in debat te gaan, anders is zij/hij een nazi. Duidelijk, toch?

Van Wijhe werd vandaag op Twitter vakkundig gefileerd door Wilco Veldhorst. Weinig aan toe te voegen, dus hier de link.

Uitgelichte afbeelding: Voorgangers van Baudet en Van Wijhe in München, jaren 20 – Door Bundesarchiv, Bild 146-1973-026-43 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5418951