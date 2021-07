Hulde: Groen Links verlaat debat over terugkeer IS-vrouwen

Groen Links heeft zich teruggetrokken uit een debat over de terugkeer van IS-vrouwen uit Syrië nadart neonazi Markuszower zei dat Sigrid Kaag zich omringt met terroristen. Plaatsvervangend Kamervoorzitter Martin Bosma (óók, PVV, óók neonazi) weigerde – uiteraard – in te grijpen.

Met uitzondering van de andere fascistische partijen (FVD, BBB, JA21 en GVH) sprak iedereen schande van het optreden van Markuszover, maar buiten GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet verbond niemand daar enige consequentie aan. Goed werk van Ellemeet, blijkbaar begint het ook bij burgerlijk links langzaam door te dringen dat je met PVV en FVD niet te maken hebt met normale partijen, maar met fascisten. Sowieso moet links – ja, óók radicaal-links – de kop eens uit de eigen kont halen. PVV/FVD-stemmers zijn geen slachtoffers van Rutte of van de globalisering/het neoliberalisme Het is extreemrechts gajes, dat ons het liefst achter het prikkeldraad zou zetten.

Tijd om schoon schip te maken, om te beginnen in de Tweede Kamer. Bosma voorzitter van een debat? Blijf je weg. Een PVV’er of FVD’er aan het woord? Je negeert hem/haar/het of – nog beter – je loopt de zaal uit.

Er zitten godbetert neonazi's in de Tweede Kamer omdat we jarenlang niet wilden erkennen dat mensen met diploma's en stropdassen – ons soort mensen zeg maar -gevaarlijke en diep racistische denkbeelden uitdroegen. — Joyce Brekelmans (@JoyceBrekelmans) July 1, 2021

Alle andere partijen zouden ook moeten weglopen. Opzouten met die gore verdachtmakingen van extreemrechts. Ga er niet langer in mee. Geen zuurstof geven aan moslimhaat en seksisme. Niks rook, niks vuur. https://t.co/igorXV4vxG — Joyce Brekelmans (@JoyceBrekelmans) July 1, 2021