Baudet wil Forumland bouwen in zee

Het is natuurlijk allemaal inmiddels te krankzinnig voor woorden, maar we blijven plichtsgetrouw verslag doen van de capriolen van onze troetelfascist Thierry Baudet. Baudet heeft inmiddels de hoop opgegeven ooit de macht te veroveren (‘we zullen altijd een minderheid blijven’), en richt zich al een tijdje op de creatie van een fascistische commune, provisorisch ‘Forumland’ genaamd. Eigenlijk wil Baudet dat hem Groningen wordt toegewezen, maar dat zit er niet echt in, alleen al niet omdat Groningers er niks voor voelen etnisch gezuiverd te worden. Baudet realiseert zich dat tijdens zijn (weinige) heldere momenten natuurlijk ook wel. Vandaar dit nieuwe idee: het bouwen van een kunstmatig eiland buiten de territoriale wateren! Geniet van deze anderhalve minuut cocaine-fueled waanzin.

#Forumland van Thierry Baudet begint steeds concretere vormen aan te nemen. Als de provincie Groningen niet beschikbaar komt voor #fvd dan wil @thierrybaudet z'n eigen Madagaskar op zee gaan bouwen via #seasteading pic.twitter.com/ojgL8D4zfH — dr. Marina (@mmeeuw) July 2, 2021

Uitgelichte afbeelding: Door Original uploader was JackDayton at en.wikipedia – Transferred from en.wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7528545