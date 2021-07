Het is nu officieel: Wilders is een veroordeelde crimineel

De Hoge Raad handhaaft de veroordeling van Wilders wegens zijn ‘minder- minder’ uitspraken. Het vonnis is daarmee definitief geworden. Tegen een uitspraak van de Hoge Raad is geen verder beroep meer mogelijk.

Wilders vroeg in 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst de aanwezigen of ze „meer of minder Marokkanen” wilden. Toen het aanwezige naziplebs ‘minder, minder’ scandeerde zei Wilders dat ‘te zullen regelen’.

In september vorig jaar werd Wilders in hoger beroep veroordeeld wegens groepsbelediging, helaas zonder dat hem een straf werd opgelegd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. In dat laatste ging de rechtbank niet mee.

Het OM eiste in eerste instantie een boete van 5000 euro, een straf waar Wilders natuurlijk geen seconde wakker van had gelegen. Een werkstraf was veel leuker geweest, maar dat heeft er met polderrechters die vanaf dag één zowel de kool als de geit wilden sparen waarschijnlijk nooit in gezeten.

De reactie van de fascistenleider is inmiddels binnen. Wel ongeveer wat je verwacht: