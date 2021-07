Baudet voelt zich niet meer verwant met ‘anti-islam rechts’, stort zich op reptielen en 9/11

De laatste ontwikkelingen op het Boreale Front: Thierry Baudet voelt zich niet langer verwant met ‘anti-islam rechts’. Thierry gaat zich richten op 9/11, want het officiële verhaal over Bin Laden en Al Qaida ‘kan niet kloppen’. Dat stinkt, daar is meer aan de hand. Dat heeft Thierry op Facebook gelezen en alles wat op Facebook staat is waar. Lachen ook met de immer kritische interviewster Sietske Bergsma, die minstens net zo gek is als Baudet.

Thierry Baudet voelt zich ‘helemaal niet meer verbonden met anti-islam-rechts.’ Zegt veel gelezen te hebben over 9/11, ‘ dat kan niet zo gegaan zijn zoals het verhaal is’. pic.twitter.com/H0ulP01Xrg — Guus Valk (@apjvalk) July 6, 2021

Sommige mensen dachten dat Thierry op het punt stond een pelgrimstocht naar Mekka te maken, maar daar hoeven we volgens onze boreale held niet bang voor te zijn. Speciale aandacht voor de martiale snor:

Het is ‘totaal niet aan de orde’ dat Baudet ‘bezig is een moslimfundamentalist te worden.’ Deze opheldering had ik niet op mijn lijstje voor 2021 staan. pic.twitter.com/MyV9D6XRQq — Guus Valk (@apjvalk) July 6, 2021

Oh, Thierry gaat zich ook op de reptielen storten. We kid you not. Binnenkort David Icke als gast bij FVD.

