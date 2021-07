Stomdronken Baudet kraamt weer eens wartaal uit

Een zo te zien stomdronken Thierry Baudet ging gisteren weer eens volledig los over de PCR-test (waar hij niks van snapt) en The Great Reset die blijkbaar in volle gang is.

Niet alleen de besmettingen stijgen, ook het decorumverlies van #Thierry stijgt hard. Na het pijnlijke démasqué eerder vandaag bij de #boeren krijgt @thierrybaudet bij commissie over #coronamaatregelen in de Tweede Kamer kortsluiting. pic.twitter.com/2mzxmVDJJR — dr. Marina (@mmeeuw) July 7, 2021

Op Twitter werd natuurlijk heel wat afgelachen over dit tenenkrommende optreden van de Nederlandse nazileider, maar feit blijft dat in 2017 een groot deel van rechts Nederland op deze kwaadaardige, alcoholistische imbeciel stemde. Wat toch eigenlijk een vrij treurige constatering is.

Er zijn zelfs videobeelden. pic.twitter.com/rFW0eBJNTy — 🐵 Squirrel Monkey (@JoLuijten) July 7, 2021

