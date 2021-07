Kabinet negeert uitspraak rechter over halen klimaatdoelen

Het kabinet zal zich niks aantrekken van het Urgendavonnis. Dat heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz woensdag tegen de Tweede Kamer gezegd.

In het Urgendavonnis,dat werd bekrachtigd door het gerechtshof en de Hoge Raad, is bepaald dat de regering verplicht is de CO 2 -uitstoot in 2020 met een kwart terug te brengen ten opzichte van 1990. Dat doel gaat dit jaar bij lange na niet gehaald worden, maar het kabinet is al net zo min bereid bereid de fossiele industrie in de wielen te rijden als ze van plan is actie te ondernemen tegen de agromaffia. Volgens Yesilgöz is het belangrijker de klimaatdoelen ‘op langere termijn ‘ te halen dan de CO 2 -uitstoot dit jaar terug te dringen. Nog los van het feit dat het ‘halen van klimaatdoelen op langere termijn’ betekenisloos gebazel is, betekent het gewoon dat het kabinet zich niets gelegen laat liggen aan een vonnis van de hoogste Nederlandse rechter. Misschien moet de klimaatbeweging daar maar eens over nadenken. Waarom zouden wij ons wél iets aan moeten trekken van rechterlijke uitspraken (of de gemeente of het OM) als de regering daar publiekelijk haar kont mee afveegt?

Ook linkse partijen moeten nog maar eens goed nadenken over de vraag of ze wel met VVD en CDA in zee willen gaan. D66, PvdA en GL wilden nog dit jaar een extra kolencentrale sluiten, maar bij die gedacht kregen de loopjongens van de fossiele industrie spontaan een rolberoerte.

Volgens Urgenda is er zo’n 5 ton extra reductie nodig om de doelstellingen te halen. De organisatie heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om dwangsommen te eisen als het kabinet het vonnis naast zich neerlegt.

Bron: Trouw

Uitgelichte afbeelding: By Jeanne Menjoulet from Paris, France – Climate change protesters march in Paris, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75947568