Beeld Robert E. Lee in Charlottesville neergehaald

Een mooie overwinning voor antifascisten: het beeld van de Geconfedereerde (Zuidelijke) generaal Robert E. Lee in Charlottesville is tegen de grond gehaald.

Robert E. Lee chose to wage war against America & helped kill 600K soldiers for his twisted vision of advancing slavery of Black people.



Today—156 years after his surrender—his statue has been removed from the Charlottesville public square



Good riddancepic.twitter.com/ZZHOxEvzZA — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) July 10, 2021

Lee was tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) de bevelhebber van het Zuidelijke leger. Persoonlijk was Lee gekant tégen secessie (de afscheiding van de zuidelijke staten), wat zijn besluit het opperbevel over het Geconfedereerde Leger – dat vocht voor het in stand houden van de slavernij – op zich te nemen eigenlijk nóg verachtelijker maakt.

Er wordt vaak beweerd dat Lee tegen de slavernij was – o.a. in Ken Burns’ verder onvolprezen docuserie The Civil War – maar dat is beslist onjuist. Lee wilde het recht op het houden van slaven vastleggen in de Grondwet en keerde zich tégen een verbod op het uitbreiden van de slavernij naar de westelijke staten.

Lee was een militair genie en is er persoonlijk verantwoordelijk voor dat de Amerikaanse Burgeroorlog veel langer duurde dan noodzakelijk was. Na de nederlaag van de Zuidelijken kon hij rustig met pensioen gaan, terwijl hij natuurlijk vervolgd had moeten worden als oorlogsmisdadiger. Voor de witte mensen in het zuiden van de VS is hij een held, zwarte mensen (en eigenlijk iedereen met een functionerend geweten en een minimum aan historisch besef) kijken daar ietsje anders tegenaan. Inderdaad: good riddance to a lot of bad rubbish.

Uitgelichte afbeelding: By Levin Corbin Handy – This image is available from the United States Library of Congress’s Prints and Photographs divisionunder the digital ID cph.3g07982.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36285291