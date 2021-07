Zwarte spelers Engels nationaal elftal bedolven onder racistische bagger na nederlaag tegen Italië

Drie zwarte spelers van het Engelse nationale voetbalelftal zijn op sociale media bedolven onder de racistische bagger. De finale tegen Italië op Wembley eindigde in 1-1, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Alsof de duvel ermee speelde misten juist Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka hun strafschop, wat voor de Engelse supporters aanleiding was ouderwets los te gaan op sociale media:

Reacties op Saka, de 19jarige speler die de laatste penalty miste. (Ja, er zijn ook veel heads up, maar dit is er dus ook.) Exact wat Mesut Özil deed stoppen bij het Duits nationaal elftal. pic.twitter.com/buWM7CRMHR — Nuri (@kurnazbirnuri) July 11, 2021

Er zijn ook diverse berichten over zwarte mensen die aangevallen werden door extreemrechtse hooligans. Sommigen zagen de bui al hangen:

I was in Trafalgar square the moment we lost. As soon as it happened all of us who were Black immediately left together in groups to try and keep safe. That tells you everything about England. — Ray (@SirayahSK) July 11, 2021

Dat zwarte mensen dachten – of beter: wisten – dat dit nodig was is op zich natuurlijk al ten hemel schreiend.

Op Instagram werd opgeroepen zwarte mensen te bespugen, in elkaar te slaan, te verkrachten en te lynchen. Je kon er zelfs punten mee verdienen: des te gewelddadiger, des te meer punten. Overigens betrof het niet alleen de gebruikelijke simpele zielen met een laag voorhoofd en de ogen op 2 centimeter afstand van elkaar:

Ein "Commercial Real Estate Manager" wird wohl morgen seinen Job verlieren, weil er unter Klarnamen und Nennung seines Arbeitgebers im Profil den Tweet "N*** ruined it for us" veröffentlicht hat. Der Screenshot des Tweets wurde öffentlich an den Arbeitgeber gesandt.



/3 — Stephan Anpalagan (@stephanpalagan) July 12, 2021

Het bleef trouwens niet beperkt tot zwarte mensen, ook diverse Italiaanse supporters werden in elkaar geslagen door de fascistische knokploegen van St. George:

by beat up i mean my head was on the floor and they were kicking and stamping on it repeatedly https://t.co/CNoo1nWwsf — daniele 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇹 (@thatiscontent) July 11, 2021

Eerder ging het tuig al los op Trafalgar Square, Leicester Square en bij Wembley (uiteraard was iedereen rond 10 uur in de ochtend al stomdronken):

Ystdy, an #England “fan” revealed the hotel where the #ITA team were staying & tweeted



“If #Italy’s hotel isn’t kept up all night by fire alarms & fireworks on Saturday I’ll be massively let down”



This is what happened👇#ENGvITA #EURO2020 #Euro2021 #ENG pic.twitter.com/87F1RjBfkk — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) July 11, 2021

Mooi hoor, die typisch Engelse sportsmanship.

Als er geen zwarte mensen of Italianen in de buurt zijn, kun je natuurlijk altijd nog elkáár op de bek slaan:

England fans fighting each other at Wembley before the Euro 2020 final tonight! #Euro2020 pic.twitter.com/hLpIhQmZ5U — Casual Ultra (@thecasualultra) July 11, 2021

A complete failure of stewarding, and rushing the stadium was bad, but people thumping guys on the floor should be punished. Not normal or acceptable behaviour either. pic.twitter.com/BZeQI6Rjwq — Aaron Bastani (@AaronBastani) July 12, 2021

De BBC omschreef het gedrag van de supporters eerst nog als ‘uitbundig’ (boisterous), maar was later gedwongen toe te geven dat dergelijk gedrag misschien toch niet helemaal past bij een natie die pretendeert beschaafd te zijn.

Uiteraard kwamen de Britse voetbalbond en premier Johnson met de gebruikelijke obligate verklaringen over het geweld en het racisme, maar dat gewauwel is inmiddels nog hypocrieter dan een tweet van Sywert van Lienden. Gary Neville – de laatste tijd toch al on fire – maakte op Sky Sport News korte metten met het gebazel van Johnson: “The taking of the knee was ridiculed by our top-ranking government officials. So when we get racist abuse after a football match at the end of a tournament, I expect it. Because it exists, and it’s actually promoted by the prime minister”.

"It starts at the very top."



Former footballer @GNev2 says has called on Boris Johnson to take a tougher stance on racism in football after some England players received abuse online following last night's clash with Italy.#Euro2020: https://t.co/KUBv2VLGWI pic.twitter.com/VoJPtslaaP — Sky News (@SkyNews) July 12, 2021

Nieuw is het allemaal natuurlijk niet:

Watch this Raheem ❤️ pic.twitter.com/B2AX6A2Uyx — ARTIST TAXI DRIVER (@chunkymark) July 11, 2021

Tijd voor de clubs en de voetbalbonden eens op te treden tegen het racistische geteisem. BondEN, want het racisme blijft natuurlijk niet beperkt tot Engeland. Racistische spreekkoren en uitlatingen? Levenslange ban, nooit meer welkom op een voetbalveld. Kap met de halve maatregelen.

En uiteraard begint het aan de top. De échte brandstichters zitten in Downing Street (en in Den Haag):

Let me be clear. The Prime Minister and the Home Secretary gave license to the racists who booed the England players and are now racially abusing England players.@BorisJohnson and @pritipatel are like arsonists complaining about a fire they poured petrol on. Total hypocrites. — Angela Rayner (@AngelaRayner) July 12, 2021

