Doxing wordt strafbaar

Doxing – het online publiceren van privégegevens met de bedoeling het doelwit te intimideren – wordt strafbaar. Minister Grapperhaus van Justitie presenteert vandaag een daartoe dienend wetsvoorstel. Er komt een gevangenisstraf op te staan van maximaal één jaar.

Directe aanleiding zijn de praktijken van het inmiddels van Twitter verbannen naziplatform Vizier op Links (VoL) . VoL dat zich onledig hield met het intimideren van prominente linkse politici en wetenschappers. Het optreden van VoL tegen o.a. de Leidse historica Nadia Bouras leidde zelfs tot Kamervragen. Het doxen van agenten door extreemrechtse complotgekken bracht de zaak in een stroomversnelling.

Volgens Grapperhaus gaat het over de grens van het toelaatbare “…..als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken”.

