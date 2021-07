Kamerlid FVD schiet met semi-automatisch vuurwapen op menselijke afbeelding

Op internet circuleert een filmpje waarin FVD-Kamerlid Freek Jansen met een semi-automatisch vuurwapen op een menselijke afbeelding schiet. Daarbij valt de naam Mark Rutte (“Freek schiet Mark Rutte aan”).

Volgens onze nationale nazipartij is er niks aan de hand. Lachen, toch? Links heeft geen gevoel voor humor! Het was ook niet in Nederland, maar in Polen, dus dan mag het. Bovendien is het een privé-aangelegenheid, dus waar hebben we het over.

Verder is het natuurlijk allemaal een complot om het Forum in een kwaad daglicht te stellen: “Het antwoord van Jansen komt niet veel later via partijwoordvoerster Robin de Keijzer, die spreekt van ‘belachelijke vragen’ waar FvD ‘uiteraard’ niet op in gaat. En: “Verder gaat het je niks aan wat mensen wel en niet in hun vrije tijd doen.”

Of dit gevolgen gaat hebben? Waarschijnlijk niet, denkt Ton van Dijk bij HP/De Tijd. Juridisch is dit moeilijk aan te pakken en bij de aanhang van FVD beschikt niemand over een functionerend geweten. Bovendien ontbreekt de politieke wil om extreemrechts aan te pakken. Over een week is iedereen het weer vergeten. Oh, herinnert iemand zich deze nog?