Een groepje (waarschijnlijk Limburgse) neonazi’s gaat vannacht zwarte kruizen in brand steken om de ‘slachtoffers van het marxisme, migranten en asielzoekers’ te herdenken. Het bericht werd gedeeld in een telegramgroep (steungroep voor Jürgen Conings) van Nederbelg Marko Kleijn. De locatie is helaas niet bekend. Mochten we die nog te weten komen, dan volgt er een update.

Met dank aan Oma Willie voor de screenshots. Volg Oma ook op Twitter (@wappiehoekje).