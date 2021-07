Republikeinen Tennessee verbieden aanbieden vaccinaties aan minderjarigen

Het Departement van Volksgezondheid van de Amerikaanse staat Tennessee stopt onder druk van Republikeinen met het aanbieden van vaccinaties aan minderjarigen. Dat blijkt uit een intern rapport en emails die The Tenessean in handen heeft weten te krijgen. Als het departement informatie over vaccins moet verstrekken, moet het personeel het logo van het bureau van de documenten verwijderen.

Op scholen worden geen vaccinatieprogramma’s meer uitgevoerd. Jongeren krijgen ook geen uitnodigingen meer voor een tweede vaccinatie (volwassenen nog wél).

Het betreft overigens niet alleen vaccinaties tegen Covid19. Ook de vaccinaties van jongeren tegen polio, pokken, bof, difterie, hepatitis B, mazelen, meningokokken, pneumokokken, rodehond en tetanus worden stopgezet.

Deze compleet krankzinnige maatregel illustreert vooral hoe hard de GOP intellectueel en moreel richting het ravijn dendert. Trump was een symptoom, niet de oorzaak. De voormalige president heeft zich – evenals zijn kinderen – wél laten vaccineren en zijn aanhang opgeroepen dat óók te doen. Dat advies is massaal in de wind geslagen. Uit alle peilingen blijkt dat een meerderheid van de Republikeinse kiezers zich niet laat vaccineren:

Bron: KFF

De kloof met de Democraten is groot en wordt met de dag groter:

Bron: KFF

Ooit dachten we dat de GOP niet dieper kon zinken dan George Bush en Dick Cheney, maar inmiddels is Donald Trump een baken van gezond verstand binnen een partij die zich kan beroemen op een psychopaat als Marjorie Taylor Green als volksvertegenwoordiger:

Inmiddels is de GOP dus niet alleen een bedreiging voor de democratie, maar ook voor de volksgezondheid in de VS. Sommige Democratische kiezers reageren met – al dan niet beschaafde – variaties op ‘laat ze maar verrekken’, maar zo werkt het in de volksgezondheid natuurlijk niet (nog los van de kinderen die er ook niks aan kunnen dat hun ouders het contact met de realiteit kwijt zijn). De antiwetenschappelijke houding die binnen de GOP al jaren gecultiveerd wordt, kan de hele wereld nog zuur opbreken bij een klimaatcrisis die de coronapandemie volledig in het niets zal doen vallen.

