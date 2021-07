Minimumloners in de VS kunnen geen huurwoning betalen

In de Verenigde Staten kun je met een fulltime minimum inkomen nergens een 2-kamer huurwoning krijgen. In 93% van alle counties is het zelfs niet mogelijk een 1-kamerwoning te huren. Dat blijkt uit een verslag van de National Low Income Housing Coalition.

Om dergelijke woningen te kunnen huren zouden minimumloners $24.90 respectievelijk $20.40 per uur moeten verdienen. Het gemiddelde minimumuurloon in de VS bedraagt $18.78 per uur.

De Covid-pandemie heeft de zaak flink verergerd. Veel minimumloners zijn ontslagen. Bovendien hadden ze meer kans Covid op te lopen omdat thuiswerken meestal geen optie was.

Het zal niemand verbazen dat met name zwarte en Latino arbeiders het slachtoffer zijn. Ze verdienen over het algemeen minder dan witte arbeiders. Ruim 40% van alle zwarte en Latino huishoudens spendeert meer dan 30% van het inkomen aan huur. Voor witte huishoudens is dat 25%.

