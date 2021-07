FVD-Kamerlid Van Meijeren roept (weer eens) op tot de fascistische revolutie

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren riep gisteren voor de zoveelste keer op tot een fascistische Mars op Den Haag. Volgens Van Meijeren is zijn nazipartijtje inmiddels ‘groter dan de Nederlandse krijgsmacht’. Het is dan ook tijd een bloedige revolutie te ontketenen, waarna alle Haagse communisten (Rutte, De Jonge, Wopke Hoekstra) achter het prikkeldraad dienen te verdwijnen. Vraagje: waarom is deze gewelddadige nazi-organisatie nog niet verboden?

#fvd zoekt nieuwe mensen…echte diehards, bloedhonden die willen vechten. "We zijn nu al groter dan de Nederlandse krijgsmacht" roept kamerlid @GideonvMeijeren vandaag in Purmerend. #complotkaravaan pic.twitter.com/phoyUxQk4K — dr. Marina (@mmeeuw) July 17, 2021

Uitgelichte afbeelding: de Waffen SS aan het Oostfront – By Bundesarchiv, Bild 146-1977-143-15 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5482924