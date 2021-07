Telegraaf deponeert Baudet bij het grof vuil

Volgens de Telegrof is fascistenleider Thierry Baudet niet goed snik. Opmerkelijk, want nog niet zo heel lang geleden werd Baudet door de Telegrof binnengehaald als The Great White Hope, die Nederland ging redden van het islamocommunistische gevaar.

Inmiddels heeft het rechtse medium – als laatste in Nederland – in de gaten dat er bij Baudet een paar flinke steken los zitten. De krant neemt het woord ‘ontoerekeningsvatbaar’ nog nét niet in de mond, maar laat in een nu al klassiek afzeikstuk (het is die 0,81 centjes meer dan waard!) werkelijk geen spaan heel van de Nederlandse Mussolini.

Voormalige bondgenoten die nog een rekening open hebben staan (en daar zijn er nogal wat van) mogen volledig leeglopen in de Telegrof, iets waar ze merkbaar plezier aan beleven. Met als hoogtepunt Wybren van Haga die weet te melden dat Thierry van plan is van de donaties te gebruiken om een klooster te kopen waar hij ‘zijn eigen kind’ kan indoctrineren volgens de eigen leer kan onderwijzen:

De aanhang – of wat er nog van resteert – kan er de humor uiteraard niet van inzien, wat natuurlijk weer de nodige vermakelijke reacties opleverde op Twitter:

Online kan FVD inmiddels niet meer rekenen op veel steun. Bij The Post Online had men – het moet gezegd – relatief snel in de gaten dat Baudet niet spoorde. Nu ook de Telegraaf hem laat vallen kan hij alleen nog steun verwachten van psychopatenblogs als Xandernieuws en ninefornews, blogs waar een normaal mens dood nog niet gezien wil worden. De enige uitzondering wordt gevormd door de extreemrechtse hoaxsite De Dagelijkse Standaard, vermoedelijk omdat men daar de tent wel kan sluiten als FVD besluit er niet meer te adverteren.

Uitgelichte afbeelding: Door Bundesarchiv, Bild 183-2007-1022-506 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5405446