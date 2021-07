Trump-fondsenwerver Thomas Barrack aangeklaagd

En weer is er een aan Trump gelieerd persoon aangeklaagd en gearresteerd voor het overtreden van de FARA-wet (de Foreign Agents Registration Act, die in de Verenigde Staten vereist dat je het officieel meldt wanneer je als agent voor een buitenlandse mogendheid werkt). Na Paul Manafort en Michael Flynn betreft het deze keer de voormalige manager van de inaugurele commissie Thomas Barrack die ervan beschuldigd wordt als agent van de Verenigde Arabische Emiraten gefunctioneerd te hebben. Al door Robert Mueller was deze beschuldiging aangemeld bij het Ministerie van Justitie, maar dat zal aldaar wel weer zorgvuldig afgestopt zijn onder William Barr (naar die commissie loopt overigens ook nog een onderzoek als ik het wel heb, omdat die – toch bescheiden – inauguratie meer dan twee keer zoveel gekost heeft als de tot dan toe duurste inauguratie, en men vraagt zich af waar dat geld allemaal naartoe is gegaan).



Barrack wordt ervan beschuldigd actief de belangen van de Verenigde Arabische Emiraten behartigd te hebben via zijn toegang tot Trump, en daar in 2019 bovendien over gelogen te hebben tegen de FBI.

“The defendant is charged with extremely serious offenses based on conduct that strikes at the very heart of our democracy,” the prosecutors in the case wrote to a federal judge in Los Angeles, asking her to detain Mr. Barrack pending his removal to New York for a bail hearing. “The defendant is charged with acting under the direction or control of the most senior leaders of the U.A.E. over a course of years.” (New York Times)

Eén van de dingen die Barrack wist te bewerkstelligen was het doen afzeggen van een topontmoeting tussen de Verenigde Staten en Qatar, een staat die onder een blokkade van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten te lijden had.



Er speelde nog wel meer dan in het gelinkte NYT-artikel beschreven staat, zoals Rachel Maddow hier uitlegt. In 2018 schreef de New York Times al dat in 2016 de Verenigde Arabische Emiraten de Trump-campagne hebben aangeboden een meerdere miljoenen dollars kostende, geheime social mediacampagne te runnen om hem de verkiezingen te helpen winnen. Er werd er over dat plan vergaderd in de Trump Tower, in aanwezigheid van Donald Trump jr., op dezelfde dag dat Barrack in de Verenigde Arabische Emiraten was om met hoge regeringsfunctionarissen te spreken over hun plan om hem hun geheime agent te laten worden in de Trumpcampagne en eventueel later in de te vormen regering van Trump.



Of die mediacampagne ook echt uitgevoerd is, is echter nooit duidelijk geworden. Wel weet men nu dat het bedrijf dat die mediacampagne zou gaan uitvoeren, later miljoenen dollars is betaald door George Nader, de persoon die de Verenigde Arabische Emiraten vertegenwoordigde tijdens die bijeenkomst.



(Afbeelding: Tcfc2349, Public domain, via Wikimedia Commons)