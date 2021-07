Fauci veegt de vloer aan met Republikeins leeghoofd Rand Paul

De Amerikaanse opperviroloog Antony Fauci heeft tijdens een hoorzitting in de Senaat korte metten gemaakt met de Republikeinse senator Rand Paul. Paul – een hopeloze complotgek – beschuldigde Fauci ervan tijdens een eerdere hoorzitting het Congres voorgelogen te hebben over het financieren van omstreden onderzoek in een lab in Woehan. Volgens Fauci had Paul ‘geen idee waar hij het over had’.

“Senator Paul, you do not know what you are talking about.”



— Dr. Fauci after Sen. Rand Paul (R-KY) accuses him of lying to Congress about gain-of-function research in Wuhan lab. pic.twitter.com/aGhn3ua9r0 — The Recount (@therecount) July 20, 2021

“If anybody is lying here, Senator, it is you.”



— Dr. Fauci to Sen. Rand Paul (R-KY). pic.twitter.com/mrEQTCHgRN — The Recount (@therecount) July 20, 2021

“This is a pattern that Senator Paul has been doing now at multiple hearings, based on no reality … I have never lied, certainly not before Congress. Case closed.”



— Dr. Fauci ends back-and-forth with Sen. Rand Paul (R-KY). pic.twitter.com/WjGjQUFE0d — The Recount (@therecount) July 20, 2021

Fauci ligt al heel lang onder vuur van de Republikeinen in het Congres. Vooral Paul – vernoemd naar de sociopate Ayn Rand – laat zich daarbij niet onbetuigd. Paul is ervan overtuigd (of doet net alsof) dat het virus uit een lab in Woehan ontsnapt is. Volgens de senator is Fauci daar medeverantwoordelijk voor omdat het National Institutes of Health (NIH) zogeheten gain-of-function onderzoek in Woehan gefinancierd zou hebben. Dat soort onderzoek is omstreden omdat het mutatieproces van een virus opzettelijk wordt versneld om zo sneller een effectief vaccin te kunnen ontwikkelen. Paul’s claim is volstrekt ongefundeerd, maar daar laat een beetje Republikein zich natuurlijk niet door tegenhouden.

Paul ging dit keer (nog) verder dan gebruikelijk door Fauci ervan te beschuldigen medeverantwoordelijk te zijn voor de dood van vier miljoen mensen, reden voor de over het algemeen beheerste Fauci de vloer aan te vegen met het Republikeinse leeghoofd.

Uitgelichte afbeelding: By The White House from Washington, DC – White House Coronavirus Update Briefing, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89328670