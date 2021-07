Nazihooligan Tommy Robinson moet ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen aan Syrische vluchteling

Een Britse rechtbank heeft nazihooligan Tommy Robinson veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 100.000 pond (omgerekend zo’n 115.000 euro) aan een Syrische tiener.

De tiener, Jamal Hijazi, werd in oktober 2018 gefilmd toen hij werd aangevallen op zijn school in Huddersfield, Yorkshire. Het filmpje ging viraal en Robinson – echte naam: Stephen Yaxley-Lennon – meende zijn tanende populariteit op te moeten vijzelen door op Facebook te beweren dat Hijazi “de aanval aan zichzelf te wijten heeft omdat hij meisjes op zijn school aanvalt”.

Het gezin van Jamal was gevlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië en zag zich nu voor de tweede keer gedwongen te vluchten, dit keer voor dreigementen uit extreemrechtse hoek. Uiteraard had dat op het tóch al getraumatiseerde gezin een verwoestende uitwerking.

De meeste mensen laten dergelijke lasterpraatjes gelaten over zich heen komen, maar deze mensen dus niet (waarvoor hulde). Hij sleepte Robinson voor de rechter, die na een vier dagen durende rechtszaak tot de conclusie kwam dat Robinson geen enkel bewijs kon leveren voor zijn uitspraken.

Met 100.000 euro is Robinson er overigens niet. Hij mag naar schatting ook nog eens tussen de 400.000 en 500.000 euro ophoesten voor de proceskosten.

Robinson liet zich intussen maar failliet verklaren, vermoedelijk omdat hij de uitkomst van het proces wel aan zag komen. Voorlopig hoeft hij niks te betalen, in afwachting van een lopend onderzoek naar zijn financiën. Er bestaan sterke vermoedens dat Robinson zijn geld elders heeft ondergebracht.

Robinson hengelde in het verleden veel geld binnen met donaties. Zelf beweerde hij in 2018 alleen al £350,000 aan donaties te hebben ontvangen. Hij reed in dure auto’s, droeg al bijna even dure merkkleding en hield er een luxueuze levensstijl op na. Dat verhinderde de extreemrechtse Telegraafpropagandist Wierd Duk overigens niet Robinson af te schilderen als ‘een martelaar van de arbeidersklasse’:

En kan iemand anders even aan Wierd Duk vragen hoe een “martelaar van de arbeidersklasse” 100.000 pond gaat kunnen ophoesten aan een Syrische vluchteling? pic.twitter.com/p31Q1pOfAd — Job Polak 🏴 (@job_polak) July 22, 2021

De arbeidersklasse zélf dacht daar heel anders over: bij de Europese verkiezingen in 2019 haalde Robinson in Manchester amper 2% van de stemmen.

Of het Robinson wéér gaat lukken veel donaties binnen te slepen is overigens maar zeer de vraag. Hij is van alle sociale media geschopt en heeft ruzie met veel voormalige medewerkers die hem ervan beschuldigen een op geld beluste opportunist te zijn. Wat waarschijnlijk wel een juiste inschatting is.

Uitgelichte afbeelding: By Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73913243