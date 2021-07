Henk Otten: Kelder had wel degelijk serieuze invloed op FVD-campagne

Volgens Henk Otten heeft Jort Kelder wel degelijk serieuze invloed uitgeoefend op de FVD-verkiezingscampagne in 2017.

In een reeks tweets suggereerde Otten gisteren dat Kelder de FVD-campagne van anti-VVD naar een persoonlijk focus op Baudet geleid heeft. Otten zei het nét niet openlijk, maar de suggestie was duidelijk: Kelder is goed bevriend met Mark Rutte en heeft de aandacht bewust afgeleid van de VVD-leider. Uiteraard liet de ijdeltuit Baudet zich moeiteloos de focus te verleggen van de VVD naar hemzelf.

Otten heeft natuurlijk nog een flink aantal rekeningen te vereffenen met Baudet, maar onwaarschijnlijk klinkt het niet. Oordeel zelf. Verder dient Kelder uiteraard per direct op straat geschopt te worden.

Vlak voor de verkiezingen kwam Kelder bij Baudet aanzetten met het idee dat er vooral "leuke" life-style achtige filmpjes moesten komen van Baudet en dat het minder om de inhoud moest draaien. Kelder bood cameraman Tijn gratis aan. Dat resulteerde in dit soort video's. (3) pic.twitter.com/pBYUVz0OjZ — Henk Otten (@hendrikotten3) July 22, 2021

Jort Kelder had dus wel degelijk serieuze invloed op de 2017 TK-campagne van #fvd (vooral via het handig bespelen van Baudet) waardoor de campagne minder gericht werd op de @VVD en op @MinPres wat #fvd waarschijnlijk zetels gekost heeft. (8) pic.twitter.com/0wI8TLgJ0h — Henk Otten (@hendrikotten3) July 22, 2021

Uitgelichte afbeelding: Door Mark Vletter – https://www.flickr.com/photos/vletter/50743080058/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105054878