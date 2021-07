Staatsgreep in Tunesië

In Tunesie vindt momenteel een staatsgreep plaats. Gisteren ontsloeg president Kais Saied premier Hichem Mechichi en ontbond hij het parlement. Saied heeft nu alle macht naar zich toegetrokken.

In Tunesië wordt al dagen betoogd tegen de verslechterende economie en de weinig effectieve aanpak van de coronacrisis door de regering. De betogers eisen dat de regering aftreedt. De afgelopen dagen werden de gebouwen van Ennahda, de grootste partij in het Tunesische parlement, in diverse steden bestormd door de betogers.

Saied, die al een tijdje in onmin leeft met Mechichi, zag gisteren zijn kans schoon. Veel betogers staan nu te juichen, maar daar gaan ze waarschijnlijk nog spijt van krijgen. Saied heeft ook geen oplossing voor de torenhoge werkloosheid, de armoede en de voortwoekerende coronacrisis in het land. Alles gaat straks op de oude voet verder, met het verschil dat de zwaar bevochten democratie ten grave wordt gedragen.

Saied leverde vandaag al meteen de eerste illustratie hoe de nabije toekomst er uit gaat zien:

Het kantoor van Al-Jazeera in Tunis is door de politie binnengevallen. De journalisten krijgen te horen dat ze in moeten pakken. Staatsgreep volgens het boekje… pic.twitter.com/vd4ye2tJAN — Olaf Koens (@obk) July 26, 2021

