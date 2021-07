Nazifeestje in Den Haag

Het domrechtse wappiecircus streek gisteren weer eens neer in Den Haag, voor een demo tegen – LOL – de fascistische dictatuur van Rutte en De Jonge. Al teveel bezoek trok de demo niet, maar de usual suspects van NVU en Voorpost waren aanwezig op dit nazi-uitje. Na afloop gingen de dappere vrijheidsstrijders nog even een biertje drinken op het terras, wat ons in staat stelt hen in de schijnwerpers te zetten:

Ben van der Kooi en Etienne van Basten van de NVU waren ook aanwezig bij de coronademonstratie in Den Haag, deze rechts-extremisten gaan naar vrijwel alle demonstraties die tegen de coronamaatregelen gehouden worden. pic.twitter.com/blGUkE2gzF — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) July 25, 2021

