Aanslag op islamitische slagerij in Den Bosch

Op de islamitische slagerij Jaraya in Den Bosch is vannacht een aanslag gepleegd. Bij de voordeur ging een explosief af dat flink wat schade veroorzaakte. Een tweede explosief ging niet en is door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) meegenomen en onschadelijk gemaakt. Goddank raakte niemand gewond (of erger).

De daders zijn niet bekend, maar het laat zich niet moeilijk raden uit welke hoek ze afkomstig zijn: fascistenleider Geert Wilders was de afgelopen tijd weer flink aan het stoken met oproepen ‘de islam’ uit Nederland te verwijderen. Zoals meestal zal de bom ook dit keer wel van rechts komen.

Merkwaardig genoeg valt de schade aan de winkel wel mee, de schade in de omgeving is groter. Een aantal auto’s raakte zwaar beschadigd en een bushokje is vernield. De winkel is vandaag weer gewoon open.

Bron: Omroep Brabant

