Bestuur BIJ1 Den Haag breekt met landelijke partij

Het bestuur van BIJ1 Den Haag is solidair met de geschorste Quinsy Gario en breekt met de landelijke partij. De nummer 2 op de kieslijst werd onlangs uit de partij gezet wegens ‘toxisch gedrag’.

Eerder deze week sprak ik al de hoop uit dat de wokesekte hierin aanleiding zou zien op te stappen en zich terug te trekken in het donkerste hoekje van het internet. We hebben behoefte aan een een partij – een organisatie als je wilt – niet aan een sekte. Blij dat men in Den Haag zélf ook inziet dat men maar beter op kan stappen.

De afdeling Den Haag gaat nu verder “met het bouwen van onze overlappende community”. Geen idee wat dat betekent, maar zolang dat verder buiten beeld gebeurt vind ik het allang prima.

Bron: RTL Nieuws

Uitgelichte afbeelding: Door Myrthe Minnaert – The author emailed them to committee permissions-nl@wikimedia.org and to me on 7 March 2021., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295106