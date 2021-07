Zes jaar cel voor extreemrechtse coronawap annex terroriste

Een extreemrechtse coronawap annex terroriste annex natuurgenezeres uit Franken verdwijnt voor zes jaar achter de tralies. De vrouw is veroordeeld omdat ze ‘een terreuraanslag met het doel de stabiliteit van de staat te ondermijnen’ heeft voorbereid.

De vrouw, Susanne G., stuurde in 2019 en 2020 ansichtkaarten met bedreigingen aan een burgemeester en een landraad. G. liet het overigens niet bij bedreigingen: ze sloeg ook wapens in en materiaal om een bom te maken.

De 55-jarige vrouw was volgens de rechtbank ‘vastbesloten’ een aanslag met een brandbom te plegen op hétzij een vertegenwoordiger van de islamitische gemeenschap, hétzij een hoge ambtsdrager. Het vonnis van zes jaar cel was conform de eis van het OM.

De vrouw is een overtuigde nationaal-socialiste, die o.a. contacten onderhield met mensen uit de omgeving van de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Haar advocaat, Wolfram Nahrath, koos voor een opmerkelijke verdediging. Hij citeerde uitgebreid uit het werk van Adolf Hitler en Joseph Goebbels, volgens hem vreedzame politici die het niet in hun hoofd zouden halen iets illegaals te doen. Volgens Nahrath leidde dat onafwendbaar tot de conclusie dat ook Susanne G. als oprechte nationaal-socialiste en volgeling van Hitler nooit iets illegaals zou doen. Logisch, toch?

Nahrath is overigens geen onbekende. Eerder verdedigde hij al NSU-helper Ralph Wohlleben (what’s in a name). Ook toen was hij al van mening dat nazi’s vreedzame, gezagsgetrouwe mensen zijn die geen vlieg kwaad doen. Pikant detail: in zijn jonge jaren was Nahrath lid van de Vikingjeugd.

