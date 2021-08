Britse politie arresteert 11 racistische hooligans

De Engelse politie heeft 11 mensen gearresteerd die ervan worden verdacht drie zwarte Engelse voetballers racistisch te hebben bejegend na de door Engeland verloren finale van het EK voetbal. Tien van de verdachten zijn – het zal niemand verbazen – mannen.

De drie zwarte spelers – Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka – misten hun strafschop in de penaltyreeks waarmee de finale tegen Italië beslist werd. Als gevolg daarvan verloor Engeland de wedstrijd. Engelse voetbalsupporters gingen daarna op sociale media volledig los op de spelers.

De daarop volgende ophef was zó groot dat zelfs premier Boris Johnson pleitte voor harde maatregelen. Twitter en Facebook schrokken van de ophef en zegden toe voortaan hard te zullen optreden tegen racistische uitlatingen. Iedereen nam dat ter kennisgeving aan, want de beide socmed-reuzen beloven dat minimaal 5x per jaar, zonder dat er ooit iets van terecht komt.

Een speciale Engelse politie-eenheid, de UK Football Policing Unit (UKFPU), onderzocht meer dan 600 meldingen van racistische opmerkingen die na de wedstrijd naar de waren gestuurd. De politie beoordeelde 207 van de geïdentificeerde berichten als “crimineel van aard”.

Tot nu toe zijn 34 accounts geïdentificeerd als toebehorend aan mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. 11 van hen zijn dus inmiddels gearresteerd.

De UKFPU wacht nog op gegevens van socmed-platforms over 50 andere accounts.

Inmiddels zijn ook 123 accounts van personen buiten het VK geïdentificeerd;. De UKFPU zal die gegevens doorgeven aan ‘de relevante autoriteiten’ in de betreffende landen.

De 20 clubs uit de Premier League hebben inmiddels gezegd ook komend seizoen vóór de aanvang van wedstrijden te zullen knielen, als symbolisch gebaar tegen racisme. Het Engelse nationale elftal deed dat ook, evenals België. Nederland natuurlijk niet, maar dat verwachtte ook niemand van een land waarvan 1 op de 5 inwoners stemde op de reactionaire charlatan Pim Fortuyn en – nog erger – neo-nazi Thierry Baudet.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: By Damitry Pukalik – https://www.soccer.ru/galery/1212130/photo/875158, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95640546